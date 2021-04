Notte degli Oscar 2021: seguila con noi e in TV su Sky. DIRETTA

A causa delle ben note norme anti-Covid, Laura Pausini ha già registrato ieri la sua esibizione sulle note di "Io sì/Seen", il brano che scorre sui titoli di coda de "La vita davanti a sé", tra le cinque candidate per l'Oscar come miglior canzone. Se la vedrà con "Fight For You" (Judas and the Black Messiah), "Hear My Voice" (Il processo ai Chicago 7), "Husavik" (Eurovision Song Contest) e "Speak Now" (One Night in Miami).