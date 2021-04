Oscar, Laura Pausini: “Ho portato con me la bacchetta magica”

La cantante è a Los Angeles e potrebbe vincere la statuetta grazie alla nomination con la canzone "Io sì (Seen)" per la colonna sonora del film "La vita davanti a sé" e ha portato negli Usa un regalo speciale di un suo amico scomparso: "Ho sempre vinto quando ce l’ho con me", dice la star italiana in un’intervista che sarà trasmessa durante la notte degli Oscar su Sky Cinema Condividi:

“Ho qualcosa di molto speciale che è una bacchetta magica”, a rivelarlo è Laura Pausini, a Los Angeles per la notte degli Oscar, in nomination con la canzone “Io sì (Seen)” per la colonna sonora del film “La vita davanti a sé”. La cantante italiana rivela, in un’intervista che sarà trasmessa durante la notte degli Oscar su Sky Cinema, di aver portato con sé un regalo di un amico particolare (OSCAR 2021: STASERA LA DIRETTA SU SKY - PERCHÉ VEDERE GLI OSCAR - MIGLIOR CANZONE, LE NOMINATION).

“Ho sempre vinto quando l’ho portata” approfondimento Oscar 2021, stasera la cerimonia degli Academy Awards: diretta su Sky La stessa star italiana rivela che “in realtà è una bacchetta di plastica con dei glitter che si muovono e che ho sempre portato con me da quando ho vinto il Grammy nel 2006”. Poi, visibilmente emozionata, aggiunge: “Me l’ha regalata il mio migliore amico, Giuseppe, che purtroppo è deceduto e da quel momento la porto sempre quando sono nominata ad un premio e durante questi ultimi mesi l’unica volta che non l’ho tenuta con me è stata durante un premio al quale ero nominata e non ho vinto, mentre tutte le altre volte abbiamo vinto. Quindi - conclude Laura Pausini - non potevo venire a Los Angeles e poi non portare la bacchetta con me, quindi l’ho nascosta dentro il vestito, c’è una tasca apposta solo per la mia bacchetta magica che è abbastanza grande…”.