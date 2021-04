Oscar 2021: 7 buoni motivi per seguire la cerimonia di premiazione

La notte degli Academy Awards si avvicina: dagli ospiti speciali ai record di questa edizione, ecco perché conviene seguirla in diretta su Sky

Condividi:

Ci siamo: nonostante quest’anno si sia dovuto aspettare un po’ più del solito, nella notte fra il 25 e il 26 aprile si svolgerà la tradizionale cerimonia di premiazione degli Academy Awards. Gli Oscar® 2021 saranno trasmessi in diretta su SKY e ci consentiranno di ritrovare la magia del grande Cinema dopo un'annata di sale chiuse e di uscite posticipate a data da determinarsi.



L'attesa attorno a questa edizione è tanta, perché in molti sono curiosi di vedere come il team produttivo abbia affrontato le tante sfide connesse a organizzare un evento di questo tipo durante una pandemia. Seguire questo appuntamento, già imperdibile di per sé, quest’anno è quasi d’obbligo per gli appassionati di cinema: di seguito vi spieghiamo perché. Oscar 2021, la lista completa delle nomination

Oscar® 2021: 7 buoni motivi per seguire la diretta

Perché sarà una cerimonia unica approfondimento Oscar 2021, le previsioni di una serata diversa Il primo motivo per non perdersi la cerimonia di premiazione degli Academy Awards 2021, è che si tratterà nel bene e nel male di un’edizione storica, per forza di cose diversa, che nonostante le limitazioni del caso proverà a restituire la magia della Notte degli Oscar® e a riportare un po’ di normalità nel mondo dello spettacolo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia.

Perché è già una cerimonia da record Gli Oscar® 2021 hanno segnato una serie di rilevanti prime volte per l’Academy, già solo a partire dalle nomination (ecco tutti i record per quanto riguarda le candidature). Tanto per fare un esempio, per la prima volta ci sono due donne in competizione per il premio alla Miglior regia e un attore musulmano è candidato come Miglior attore protagonista. Ci sono quindi buone probabilità che si metta a segno qualche nuovo record anche al momento della premiazione.

Perché c’è sotto lo zampino di un grande regista approfondimento Aspettando gli Oscar 2021, gioielli da red carpet Produttore della Notte degli Oscar® 2021, accanto a Jesse Collins e Stacey Sher, è nientemeno che il regista di fama internazionale Steven Soderbergh. E uno che ha confezionato pellicole come Sesso, bugie e videotape, Erin Brokovich e Traffic, di emozioni ne sa certo qualcosa.

Perché il red carpet ci sarà In molti temevano che questa “pandemic edition” degli Academy Awards avrebbe dovuto rinunciare al tradizionale red carpet e al tanto atteso (e chiacchierato) sfoggio d’abiti delle star. Il tappeto rosso, invece, ci sarà, anche se ovviamente nel rispetto delle misure sanitarie dettate dal Covid.

Perché ci saranno tanti ospiti speciali Brad Pitt, Laura Dern, Harrison Ford, Renée Zellweger, Reese Whiterspoon, Joaquin Phoenix, Halle Berry: sono solo alcune delle star che parteciperanno alla serata di gala degli Academy Awards e che avranno l’occasione, come hanno rivelato i produttori della serata, di raccontarsi durante quella che sarà una cerimonia “intima”.