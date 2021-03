Golden Globe 2021, l'intervista a Daniel Kaluuya

L'attore britannico premiato come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in "Judas and the Black Messiah"

approfondimento

Golden Globe 2021, i momenti memorabili. FOTO

Daniel Kaluuya premiato ai Golden Globe come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Judas and the Black Messiah. L'attore britannico, dopo la premiazione, ha risposto da remoto alle domande dei giornalisti. Qualche battuta e qualche scherzo, poi Kaluuya ha parlato del suo rapporto con il cast dietro le quinte, e ha ricordato alcuni dei momenti più divertenti, come quelli del pranzo.

La lezione di Judas and the Black Messiah

L'attore britannico ha poi parlato del messaggio, e di quello che gli ha lasciato il film per il quale è stato premiato: "La vittoria più grande è essere stati in grado di farlo, questo film". Un messaggio che Kaluuya vuole trasmettere: "Questo film vuole insegnare alle persone che non sono sole, e che devono continuare a credere in quello che per loro è importante".