Aspettando gli Oscar 2021, gioielli da red carpet

Marilyn Monroe nei panni del personaggio di Lorelei Lee, avvolta in un sexy tubino rosa shocking disegnato dal celebre costumista Travilla, lo cantava già nel 1953: "Diamonds Are a Girl's Best Friend". E a distanza di 68 anni come darle torto? Non perdere la notte degli Oscar® 2021. In Italia Sky trasmetterà l’intera cerimonia nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile dalle 00:15 (canale 303). E fino a venerdì 30 aprile la programmazione di Sky Cinema Oscar è interamente dedicata ai film vincitori dell’ambita