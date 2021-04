Laura Pausini, una settimana da Oscar: "La mia canzone per l'Italia"

Inizia una delle settimane più indimenticabili della carriera di Laura Pausini , attesa domenica sera dalla Notte degli Oscar : una serata in cui, dopo aver vinto il Golden Globe, parte anche favorita per aggiudicarsi l'ambita statuetta per la miglior canzone (Io sì/Seen, da La vita davanti a sé ).

“È una grande responsabilità rappresentare l'Italia”, ha dichiarato Laura Pausini nella prima giornata di "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival", un evento promosso con il ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo. "La mia canzone va ad intensificare quello che è il messaggio del film: essere la voce musicale di ciò che Sophia dice ad Ibra nei dialoghi è stato emozionante, un onore indescrivibile”. Come da tradizione, anche Laura Pausini eseguirà dal vivo la sua canzone sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. “Spero di poter fare al meglio la mia performance per far brillare la canzone, il film e tutta la famiglia che ci ha lavorato. Il messaggio che si è voluto dare con questa pellicola è esattamente ciò che vorrei comunicare a tutto il mondo. Probabilmente è il motivo per cui stiamo vivendo tutto questo e le persone lo hanno ricevuto", ha concluso, dichiarandosi infine al fianco di colleghi e lavoratori dietro le quinte che sono scesi in piazza nel fine settimana in Piazza del Popolo a Roma.