Laura Pausini ha ricevuto il Golden Globe: la foto

A distanza di circa un mese e mezzo dalla storica vittoria, Laura Pausini ( FOTO ) ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, come testimoniato da uno scatto condiviso sul profilo Instagram che vanta oltre tre e milioni e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Laura Pausini: la vittoria ai golden globe 2021

Tina Fey e Amy Poehler sono state le conduttrici della settantottesima edizione della cerimonia, segnata dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che ha radicalmente rivoluzionato l’evento.

Le due padrone di casa hanno accompagnato il pubblico nel corso di una serata che ha visto gli artisti candidati collegarsi da remoto per il rispetto dei protocolli in materia di Covid-19. Laura Pausini, classe 1974, si è presentata ai nastri di partenza con una nomination nella categoria Miglior canzone originale grazie al brano Io sì (Seen) scritto con Diane Warren e Niccolò Agliardi.