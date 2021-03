Io sì la canzone con cui Laura Pausini ha vinto il Golden Globe. TESTO

"Sono felice per questo traguardo - ha aggiunto - soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé, dedicato a tutti quelli che meritano di essere visti". " Dedico questo premio all'Italia , alla mia famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni”. Laura Pausini sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo , mercoledì 3 marzo.

Al momento dell’uscita, Laura Pausini aveva scritto sui social tutte le sue sensazioni: “Sono rimasta affascinata da questa canzone che Diane ha voluto cucirmi addosso e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene, sia per la trama che per il messaggio che porta”. Dopo la vittoria del Golden Globe, ha esternato sui social tutta la sua gioia: " Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards …che emozione pazzesca e che grandissimo onore! È veramente un privilegio essere la prima donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano!".

La collaborazione con Diane Warren

“Io sì (Seen)” nasce questa estate, quando Laura Pausini è stata chiamata da Diane Warren, compositrice statunitense che ha vinto 1 Grammy Award e 1 Emmy Award, oltre ad aver ricevuto 11 nomination agli Oscar. La canzone è nata in inglese col titolo Seen poi la stessa Laura Pausini ha rivelato a Sky Tg24 com’è si è arrivati alla decisione di cantarla anche in italiano: “Ci vuole anche una affinità personale e io mi riconosco in toto nel film. Ho quindi riparlato con Diane ed Edoardo Ponti ed è nata una collaborazione che mi ha fatto innamorare ancora di più del progetto. Mi hanno chiesto di essere ancora più complice perché si è deciso di farla in italiano”.