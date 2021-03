La scaletta di Sanremo 2021: ospiti e cantanti nella seconda serata

Saranno tredici i Big e quattro le Nuove Proposte che saliranno sul palco del Teatro Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Tra gli ospiti anche Laura Pausini Condividi:

Dopo il successo dell’esordio della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, spazio alla seconda serata, in programma mercoledì 3 marzo alle 20.40. Sul palco dell’Ariston verrà proposta la seconda sezione dei brani in gara, sia dei Campioni che delle Nuove Proposte. Un totale di 13 big e 4 giovani artisti.

approfondimento Sanremo 2021, tutto quello che c'è da sapere sulla 71esima edizione Amadeus e Fiorello sono stati confermati per quest’edizione, dopo il successo della precedente. Pronti a stupire il pubblico da casa, grazie anche all’ausilio di un gran numero di ospiti. Spazio a nomi ricorrenti come Achille Lauro, presenza fissa dell’intero Festival di Sanremo quest’anno, così come personaggi pronti a mettere piede per la prima volta sul palco, come Alex Schwazer.

Gli ospiti della seconda serata approfondimento Tutti i conduttori e le conduttrici di Sanremo 2021 La seconda serata di Sanremo 2021 promette un gran numero di ospiti. Immancabili Fiorello e Achille Lauro, che affiancheranno Amadeus nella conduzione del Festival della musica italiana in ogni appuntamento dal palco dell’Ariston. Tra gli ospiti musicali ci sarà Enzo Avitabile, impegnato in un duetto con Fiorello. Grande attesa per Laura Pausini, che si esibirà con “Io sì”. Un brano tra i più importanti della sua lunga carriera, dal momento che l’ha condotta al successo ai Golden Globe 2021. Scritta con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren e Niccolò Agliardi, è stata premiata come la miglior canzone originale, presente nel film “La vita davanti a sé”, con Sofia Loren, diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Omaggio al Maestro Ennio Morricone proposto da Il Volo. A dirigere l’Orchestra del Festival sarà il figlio della compianta leggenda, Andrea Morricone. Ritorno al passato con Gigliola Cinquetti, che proporrà “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”. Due brani anche per Marcella Bella, “Senza un briciolo di testa” e “Montagne verdi”, così come per Fausto Leali, “Mi manchi” e “Io amo”. Altro ospite particolarmente atteso è Alex Schwazer. Il marciatore sta lottando per veder annullata la propria squalifica, che lo terrà ai box fino al 2024 e potrebbe porre la parola fine alla sua carriera. In merito si è espresso Amadeus: “Intendiamo ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara a causa di un’accusa di doping rivelatasi infondata”. Uno sportivo che va ad aggiungersi alla lunga lista che prenderà parte a Sanremo 2021 nel corso delle serate, da Zlatan Ibrahimovic a Federica Pellegrini, da Alberto Tomba a Mihajlovic.