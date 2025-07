Lucherini, l'omaggio del cinema italiano a Roma per i funerali. VIDEO

Il mondo degli addetti ai lavori del cinema italiano si è riunito a Roma per Enrico Lucherini, il più celebre press agent capace di lanciare le stelle più luminose come Sophia Loren, scomparso all'età di 92 anni. La cerimonia funebre si è tenuta nella Chiesa di San Roberto Bellarmino, a due passi da Piazza Ungheria, storico crocevia del mondo dello spettacolo romano nel quartiere Parioli. In prima fila, amici, colleghi e artisti che con lui hanno condiviso decenni di cinema, anteprime, successi e retroscena passati alla storia.