Sanremo 2021, positivo un membro dello staff: Irama stasera non canta

Il cantante non potrà esibrisi in gara: la sua performance è slittata a mercoledì, in attesa del tampone molecolare. Al suo posto Noemi, come deciso dal sorteggio

In seguito alla positività al Covid-19 accertata con tampone antigenico di uno dei componenti del suo staff, stasera Irama non potrà esibirsi in gara nella prima serata del Festival di Sanremo (LO SPECIALE) in quanto in attesa dell'esito del tampone molecolare di verifica.