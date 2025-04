Chiavari, maestra in gita con alunni trova cadavere nel fiume Entella

Il corpo è stato rinvenuto nei pressi di Caperana. Si tratta di una giovane asiatica di cui non si conosce ancora l'identità. Al momento non è possibile stabilire la causa del decesso. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio

La procura di Genova apre un fascicolo per omicidio

Secondo quanto viene riferito, il cadavere si trovava abbandonato da diversi giorni ed era privo di documenti, motivo per cui non è stato possibile finora stabilirne l'età, stimata per ora tra i 40 e i 45 anni. Il medico legale non ha trovato al momento segni esterni di violenza o escoriazioni, ma non si esclude alcuna ipotesi. Al momento non è possibile stabilire la causa del decesso. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio. La pm Arianna Ciavattini ha disposto l'autopsia che verrà eseguita lunedì.