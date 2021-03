Con un protocollo di sicurezza costruito nei minimi dettagli e in assenza di pubblico, inizia il Festival di Sanremo 2021. La prima serata, in programma martedì 2 marzo alle 20.40, vedrà l’esibizione di 13 dei 26 Campioni e 4 delle 8 Nuove Proposte in gara. Conduttore e direttore artistico della 71esima edizione della kermesse musicale è Amadeus, confermato dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno. Al suo fianco ancora una volta Fiorello, mentre Achille Lauro sarà presente in tutte e cinque le serate come superospite.