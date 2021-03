Luca Gaudiano, in arte Gaudiano ( FOTO ), è un cantautore pugliese, originario di Foggia. Classe 1991, il suo amore per la musica è iniziato il giorno del suo 15esimo compleanno, quando il papà, un po’ per gioco, gli regalò una chitarra.

Da quel momento Luca di strada ne ha fatta parecchia e nei prossimi giorni lo vedremo sul palco dell’Ariston nella sezione Nuove Proposte . Nel corso della prima serata porterà il suo inedito “ Polvere da sparo ”. Un brano intenso e autobiografico, in cui l’artista ha deciso di raccogliere e mettere in musica tutti i pensieri che lo hanno accompagnato in un momento molto difficile della sua vita, dopo la morte del padre a cui era molto legato.

All’Ariston si augura di vincere non solo per sé, ma per tutto il team che lavora con lui. Soprattutto in un periodo così difficile per il mondo della musica, dello spettacolo e dell’arte in generale.

“Per me la musica è qualcosa che porta conforto e salva. È questo che voglio trasmettere con i miei brani e con Polvere da sparo in particolare”, ha raccontato il cantante.

Il testo di “Polvere da sparo”

Ho dormito un tot.

non sto ancora meglio

però per un po’ ho dimenticato tutto

sento che piano sparisce l’effetto del sonno anestetico

riaffiora il dolore il cassetto è sprovvisto di un buon analgesico

e mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato

per quello che hai fatto, per come hai lottato con i mulini a vento

con la forza del tuo cuore fatto di cemento

tigre nella giungla dei pensieri sparsi

non riuscivi a dirmi quanto detestassi

non poterti alzarti la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio

Voglio scappare a Milano per farmi tagliare la faccia dal vento

se non elaboro ancora il tuo lutto è perché ho il metabolismo lento

ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere

se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone

che mi toglie il fiato, faccio resistenza, con il mio autocontrollo

con la mia pazienza, spero sia soltanto un altro brutto sogno

con la forza che mi hai dato mi alzo e vado in bagno

prendo un bel respiro, per un po’ l’accetto

poi riascolto del tuo cuore in petto

stringo negli occhi il ricordo in un mare di lacrime

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio

Tutti che parlano e sanno capire

come mi sento, sanno cosa dire

“la vita è questa non puoi farci niente

così come inizia dovrà anche finire

tu focalizzati sopra i dettagli, affidati al tempo e non sbagli

e nel frattempo che lento ricuce io resto sveglio ma spengo la luce

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio