Scaletta di Sanremo 2021: ospiti e cantanti quarta serata del Festival

Dopo quella dedicata alle cover, la quarta serata di Sanremo 2021 vede nuovamente protagonista la gara dei Campioni. Al loro fianco, però, anche le Nuove Proposte. Il 5 marzo 2021 è, infatti, la data prevista per la grande finale di questa categoria. Sono giunti in otto sul palco dell’Ariston, con la giuria demoscopica che ha provveduto a eliminarne la metà. Sono ancora in gara Folcast , Gaudiano , Davide Shorty e Wrongonyou , pronti a giocarsi il titolo.

Sanremo 2021, Il programma della quarta serata

approfondimento

Sanremo 2021, tutto quello che c'è da sapere sulla 71esima edizione

Si tratta della serata più ricca di questa edizione di Sanremo 2021, dal punto di vista musicale. Spazio, infatti, alle esibizioni delle Nuove Proposte e di tutti i Big in gara. Ben trenta brani per il pubblico da casa. Si tratta dell’appuntamento che fa entrare la gara ufficialmente nel vivo. A rendere più interessanti le cose, in termini di classifica, vi è l’apporto dato dall’orchestra in relazione alle cover eseguite.