approfondimento

Sanremo 2021, le pagelle dei duetti nella serata cover

Tutto è pronto dunque per la quarta serata del Festival (GUARDA LO SPECIALE SANREMO) che vedrà sul palco tutti i Big mentre le Nuove Proposte avranno il loro vincitore. Al fianco di Amadeus e Fiorello ci saranno come co-conduttrice Barbara Palombelli mentre il direttore d'orchestra Beatrice Venezi affiancherà il conduttore con le Nuove Proposte. Barbara Palombelli esordisce raccontando di quando, membro di una giuria, ricevette un lancio di oggetti, insieme ai colleghi, per giudizi non condivisi. Proporrà un monologo sulle donne e su se stessa e ricorda che "il divertimento non lo ha fermato neanche la guerra. Col mio monologo vorrei trasmettere un po' della mia energia alle donne". Beatrice Venezi dice di riconoscersi nei sogni di questi ragazzi perché le ricordano quando lei sognava un palco: "I giovani non sono solo il futuro del nostro Paese, sono il presente e questo Festival lo dimostra. La leggerezza è fondamentale anche nel mio lavoro, la musica classica spesso è considerata per vecchi e portarla in un contesto diverso è sensibilizzazione, è arrivare a un pubblico più ampio. In ogni genere musicale è fondamentale la dimensione giocosa". Szlatan Ibrahimovic è tornato sull'episodio dell'incidente in autostrada e racconta del passaggio avuto da un motociclista per arrivare in tempo all'Ariston "perché Ama non poteva condurre senza di me e per esserci avrei accettato ancheil passaggio da un interista" e aggiunge "mi sembra di essere in squadra con Amadeus da anni". Le prime posizioni della classifica non sono occupate da giovani e dunque ci si domanda quanto le novità possano essere gradite: Amadeus spiega che i cambi così forti devono essere metabolizzati e dunque diamogli tempo, coccoliamoli". Resta caldo il tema della lunghezza perché il rischio è che diventi una sofferenza e che vada a svilire il valore della narrazione, la richiesta è che non vada oltre l'1: Amadeus non si dice contrario per principio e Ibrahimovic scherza dicendo che è andato lungo perché "io sono arrivato in ritardo". In merito il direttore Coletta aggiunge che avendo investito sul cambiamento epocale della musica da proporre si può ripensare a una scaletta più stringente.