Sanremo 2021: pagelle dei duetti nella serata cover (in aggiornamento)

Noemi - Prima di andare via (Neffa) con Neffa

Una buona occasione per loro

Una coppia improbabile amalgamata dal maestro-alchimista Andrea Rodini. Eleganti entrambi, Noemi pure molto sexy, fanno onore a questo brano con una interpretazione...bellissima.



Fulminacci - Penso Positivo (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

Un'onda che viene e che va

Quando è uscito questo brano Fulminacci non era ancora nato. Coraggioso il pronipote del Folk Studio che si presenta alla batteria. Rispetto all'originale è una versione minimalista, ma la fa veramente bene. Jova può essere orgoglioso. La tromba di Roy Paci e la numerologia architettonica di Lundini due carezze!



Francesco Renga - Una ragione di più (Ornella Vanoni) con Casadilego

Quella ragione di più per esserci

Due voci meravigliose a condividere uno dei brani d'amore più belli di sempre. L'unica cosa che stona è il look: impeccabile Francesco, impacchettata come un regalo lei.