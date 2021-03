Nella terza serata di Sanremo è andato in scena un duetto annunciato da settimane. Anche se, a dire la verità, è stato più che altro un quartetto: non particolarmente a loro agio con il microfono, Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic si sono fatti assistere da Amadeus e Fiorello per cantare "Io vagabondo" dei Nomadi. (SEGUI LIVE LA TERZA SERATA)