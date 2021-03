Sanremo 2021, la serata delle cover IN DIRETTA

Tutto è pronto per la terza serata della kermesse musicale (la conferenza stampa), Amadeus torna sul palco del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), al suo fianco come sempre lo showman Fiorello. Dopo il successo di Elodie (i look sfoggiati dalla cantante), il testimone di co-conduttrice passa nelle mani della top model Vittoria Ceretti (la sua carriera in foto), ritorna anche Zlatan Ibrahimović dopo l’assenza per impegni calcistici, Achille Lauro protagonista di un nuovo quadro artistico, al suo fianco Monica Guerritore (i film più celebri dell'icona del cinema) ed Emma.

Ospiti i Negramaro (la storia della band) con un omaggio a Lucio Dalla, Sinisa Mihajlovic, Donato Grande, Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari.

Per quanto riguarda la gara, spazio ai ventisei Big e alle loro cover di alcuni grandi classici della tradizione musicale del Bel paese (ecco i brani scelti), in arrivo amici e colleghi per affiancarli nelle esibizioni.