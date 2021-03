Negramaro a Sanremo 2021 omaggia Lucio Dalla: storia della band

12/16

Tra il 2015 e il 2017 la band vive una crisi dovuta ad alcune incomprensioni. Sangiorgi si trasferisce a New York per un periodo. Una volta tornato in Italia, ricontatta Andrea Mariano e gli presenta una demo e alla fine i due si riuniscono con gli altri quattro componenti. Il 14 settembre 2017 viene annunciato il settimo album “Amore che torni”. - ©KikaPress