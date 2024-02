5/12 ©IPA/Fotogramma

Mercoledì 7 febbraio passerà per il palco del Festival anche Leo Gassmann, che lo scorso anno ha partecipato alla kermesse come cantante in gara col brano Terzo Cuore. Quest'anno introdurrà al pubblico il film tv di carattere biografico Califano in onda su Rai1 l'11 febbraio