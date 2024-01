Festival di Sanremo 2024, la guida completa

Dai nomi dei trenta cantanti in gara agli ospiti passando per i co-conduttori delle cinque serate della 74esima edizione. Ecco la guida completa al Festival di Sanremo 2024

Per il quinto anno consecutivo Amadeus sarà al timone del Festival di Sanremo . Il conduttore e direttore artistico presenterà la kermesse in diretta dal palco del Teatro Ariston dove trenta artisti canteranno i loro inediti. Spazio anche al divertimento con ospiti e co-conduttori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla 74esima edizione.

Trenta artisti, tre dei quali provenienti dal circuito Sanremo Giovani, presenteranno i loro inediti. Ecco i nomi dei cantanti in gara:

Cinque co-conduttori affiancheranno Amadeus in altrettante serate. Martedì toccherà a Marco Mengoni , vincitore della scorsa edizione con il brano Due Vite, mercoledì sarà la volta di Giorgia , in gara lo scorso anno con la canzone Parole dette male, classificatasi al sesto posto. Giovedì vedremo Teresa Mannino , mentre venerdì sarà la volta di Lorella Cuccarini . Rosario Fiorello chiuderà la kermesse affiancando l’amico e collega nella serata conclusiva.

L’appuntamento è ovviamente sul palco del Teatro Ariston che nel corso degli anni ha visto passare alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali divenendo famoso in tutto il mondo.

Il sipario sulla kermesse si alzerà martedì 6 febbraio per poi proseguire per altre quattro serate fino alla finale prevista sabato 10 febbraio . Cinque giorni di musica e intrattenimento.

Amadeus sarà alla guida della 74esima edizione della kermesse più celebre e seguita d’Italia. Il conduttore tornerà sul palco del Teatro Ariston per la quinta volta consecutiva ( FOTO ).

Festival di Sanremo 2024, chi sono gli ospiti

Ogni anno nomi italiani e internazionali si avvicendano sul palco del Teatro Ariston. Al momento gli ospiti annunciati di questa edizione sono:

Giovanni Allevi (mercoledì sera)

(mercoledì sera) Roberto Bolle (sabato sera)

Festival di Sanremo 2024, chi si esibisce in Piazza Colombo

Cinque artisti si esibiranno in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo. Martedì sarà la volta di Lazza, secondo classificato con Cenere nel 2023, mercoledì toccherà a Rosa Chemical, anche lui in gara lo scorso anno con Made In Italy. La serata del giovedì sarà ad appannaggio di Paola & Chiara, reduci dal successo sanremese di Furore, venerdì si canterà con Arisa e sabato con Tananai, quest'ultimo protagonista della scorsa edizione con Tango.

Festival di Sanremo 2024, chi si esibisce sulla Costa Smeralda

Quattro artisti si alterneranno sul palco della Costa Smeralda. Tedua sarà il protagonista dello spazio musicale della prima e dell'ultima serata, mercoledì toccherà al DJ francese e produttore Bob Sinclar, giovedì a Bresh e venerdì a Gigi D’Agostino.

Festival di Sanremo 2024, chi conduce il PrimaFestival

Anche quest’anno la kermesse sarà anticipata dal PrimaFestival che vedrà alla conduzione Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras.