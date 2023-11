Sanremo 2024, Giovanni Allevi sul palco dell'Ariston il 7 febbraio

Sanremo 2024, dai superospiti alla partecipazione di Mengoni e Fiorello: cosa sappiamo

Per il Festival sono state "superate le 400 proposte tra i big”, ha rivelato Amadeus sempre in occasione della Milano Music Week. Ne sono state selezionate 50: adesso il problema è “chi togliere” tra queste. L’anno prossimo sul palco dell’Ariston non saliranno superospiti italiani – i superospiti sono “gli artisti in gara" – e ancora non è certo se lo faranno grandi nomi internazionali. Per Amadeus è un sì, ma solo “se combacia a costi ragionevoli, perché non sono più tempi dove si possono pagare cifre pazzesche per Elton John o Lady Gaga”. E quindi: “Se hanno piacere bene, ma non più di due". Assicurata invece la presenza di Marco Mengoni, vincitore dell’anno scorso: "Gli ho chiesto di essere il mio compagno di viaggio per la prima puntata: canterà Due vite e un medley molto bello". Nelle vicinanze dell’Ariston ci sarà anche Fiorello, che condurrà VivaRai2! dalla Città dei Fiori. In pochi però credono che il comico non si farà vedere in serata. E infatti, intervistato da Bruno Vespa ha anticipato che “solo l'ultima sera il sabato salirò sul palco per portare via Amadeus”. Si vedrà. Per il resto, si prospetta un “Sanremo molto festoso grazie alla musica” e “un festival attento alle parole”, assicura Amadeus. Niente testi con allusioni alle violenze di qualsiasi tipo: "La protesta va bene ma la violenza no".