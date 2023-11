Giovanni Allevi, dopo l'ospedale le camminate all'alba sul Naviglio

“Per ritrovare le forze e accogliere con dolcezza il dolore, tutte le mattine all’alba vado a camminare lungo il Naviglio, aggiungendo ogni volta qualche metro al percorso”. Sui social il pianista e compositore Giovanni Allevi ha condiviso un selfie, la berretta grigia calata sull’indomita chioma di ricci, il giubbotto di pelle nera e un contagioso sorriso. Sullo sfondo, nella bruma delle mattine d’inverno, si estende a perdita d’occhio il celebre corso d’acqua di Milano. “Sono accolto dalla bellezza silenziosa del paesaggio e da qualche sorriso di incoraggiamento” ha proseguito il musicista, affetto da un mieloma annunciato nell’estate 2022 come “una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa”. Allevi, ora fuori dall’ospedale, riceve come sempre l’affetto di amici, di personaggi del mondo dello spettacolo e di fan desiderosi di riascoltare presto la sua musica. “Vederti sorridere è una gioia” ha commentato un utente, mentre un altro ha ribadito: “Quanta forza ci dai con il tuo sorriso”.