Giovanni Allevi: "Un passo alla volta sto uscendo dall'inferno"

La malattia

Allevi, che su Instagram e Facebook ha condiviso una sua foto in cui lo si vede in piedi alle prese con la riabilitazione, ha un mieloma diagnosticatogli poco più di un anno fa (il video che potete vedere in alto su questa pagina risale all'aprile del 2022, quando Allevi fu ospite di Stories, il programma di Sky TG24 condotto dal vicedirettore Omar Schillaci). Nel giugno del 2022 aveva deciso di rivelare pubblicamente la sua malattia scegliendo di condividere tutto il suo percorso, nei momenti migliori come in quelli peggiori.