Giovanni Allevi, la malattia tra racconto e condivisione con i fan

Giovanni Allevi ha scelto di condividere la propria malattia con il suo pubblico, opzione intrapresa da tante altre star sia per una questione di scelta personale sia per aiutare a combattere uno stigma sociale, quello che spesso porta quasi a nascondere la malattia.



Tuttavia va detto come qualsiasi approccio alla malattia sia lecito e giusto, dato che ciascuno decide come comportarsi per perseguire ciò che più lo fa sentire a proprio agio.

Il pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra nativo di Ascoli Piceno, nelle Marche, nelle ultime ore ha dovuto utilizzare i social media per smentire l'ennesima notizia falsa che annunciava la sua morte. “Se leggete che sono morto è una bufala: sono sicuramente vivo”. Queste sono le parole, leggere e ironiche, con cui Giovanni Allevi ha corredato una foto di lui sorridente per dare una smentita alla fake news.

Nell'ultimo periodo accade di frequente che in rete spuntino post e presunte notizie che annunciano la dipartita di Allevi (il quale nel giugno 2022 ha annunciato di essere affetto da un mieloma).

Leggerezza, ottimismo e positività (che da sempre caratterizzano Giovanni Allevi) L’ultimo caso è quello di ieri, 13 luglio, e ha spinto il pianista e compositore a chiarire pubblicamente, condividendo una foto di lui sorridente accompagnata da un messaggio di rassicurazione, con quella tipica leggerezza, ottimismo e positività che da sempre caratterizzano Giovanni Allevi.



Non solo condivisione ma anche consigli

Allevi ha scelto i social media come mezzo non soltanto di condivisione ma anche come tramite per offrire consigli. Per esempio, quelli relativi alla meditazione, in cui l’artista dice di trovare un alleato efficace per raggiungere benessere psicofisico. Una settimana fa ha pubblicato uno scatto di sé a letto, mentre abbraccia un gattino durante una sessione di meditazione. “Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione”, ha scritto nella didascalia a corredo della foto. “Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa”.

Sempre tanta positività e buon umore

A contraddistinguere Giovanni Allevi sono buone dosi di positività, vitalità e buon umore. Lo scorso 8 aprile, in occasione di Pasqua, ha annunciato una buona notizia, ricollegandosi al periodo pasquale inteso come periodo di rinascita.



Sempre presenti anche parole di riconoscimento E mai mancano parole di riconoscimento: “Non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell'Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino”.

Anche gli altri pazienti, “che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico”, sono sempre tra i destinatari delle parole del musicista e compositore.



“La ricerca sta facendo passi da gigante!”, non manca mai di sottolineare Allevi. “Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo!!!”.

Nel giugno 2022 ha annunciato sui social di avere un mieloma

Un anno fa, nel giugno 2022, il musicista e compositore ha annunciato sui suoi profili social di avere un tumore ed essere per questo costretto ad allontanarsi dalle scene.



"Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, aveva scritto. "La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”, ha aggiunto. “Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Come hashtag, Allevi ha scelto #tornopresto.

Nel tour di Estasi le prime avvisaglie

Negli ultimi concerti del tour di Estasi, il fisico di Allevi appariva contratto da un dolore molto forte. Eppure l’artista non si è mai fermato. La scoperta della causa di quel dolore è arrivata poco dopo. L’ultimo live dell'artista si è tenuto nel 2022 alla Konzerthaus di Vienna. Allevi ha poi dovuto annullare l’attività concertistica, che alla fine della scorsa estate avrebbe segnato l'atteso ritorno del Maestro anche in Giappone e in Cina.



Di seguito trovate il recente post con cui Giovanni Allevi ha smentito la fake news diffusa ieri in rete.

