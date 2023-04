Giovanni Allevi aggiorna i fan sul suo stato di salute. Il post

Il pianista e compositore G iovanni Allevi torna ad aggiornare i fan sul decorso della sua malattia (un mielona che a giugno scorso lui stesso aveva annunciato su Instagram) e lo fa ringraziando ancora una volta coloro che in questo momento lo stanno aiutando, il personale medico innanzitutto. Tra le righe, anche un sentito incoraggiamento ai pazienti impegnati a combattere in prima persona, così come si legge nel post pubblicato alcune ore fa sui social. Nel corso degli ultimi mesi, l'artista ha voluto inviare diversi messaggi di aggiornamento sul suo stato di salute, e a partire da quel primo dranmatico annuncio: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, continua a farlo, senza mai perdere la fiducia. Oggi, alla vigilia di Pasqua, la bella notizia condivisa con i fan e un augurio speciale.

le parole di giovanni allevi su instagram

Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande! Non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell'Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino. Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti "guerrieri" che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante! Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno.

Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo!!!

Un bacio da Giovanni, indebolito e "scombinato" ma felicissimo.

Buona Pasqua a tutti! ❤️❤️❤️