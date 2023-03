Giornata Mondiale del Pianoforte, il toccante post di Giovanni Allevi

Il compositore ha raccontato di non avere mai smesso di comporre musica nella sua mente per trasformare in note tutte le sensazioni che sta vivendo

"Le mie mani tremano per via dei farmaci, il ritorno al pianoforte sarà lento. Non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo". E' il toccante tweet di Giovanni Allevi che, nel giorno dedicato al pianoforte, il World Piano Day, scrive facendo cenno alla malattia che da tempo lo affligge. "Grazie alla Musica la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso", scrive il musicista aggiungendo l'hashtag #WorldPianoDay.