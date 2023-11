Sanremo 2024, Paola & Chiara condurranno il PrimaFestival

Le sorelle cantanti torneranno in Riviera dopo la partecipazione alla gara dell'anno scorso. Con loro ci saranno i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras

Nuovi dettagli sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver svelato il primo grande ospite, Marco Mengoni, il direttore artistico Amadeus ha annunciato chi saranno i conduttori del PrimaFestival.

Non solo Paola & Chiara Amadeus è intervenuto nel corso della Milano Music Week per rivelare i nomi dei presentatori a cui sarà affidato la spazio che anticiperà le cinque serate del Festival. Tra loro ci sono le cantanti Paola & Chiara, tornate in gara insieme nella scorsa edizione dopo una lunga pausa, oltre a Mattia Stanga e Daniele Cabras. leggi anche Sanremo 2024, Marco Mengoni superospite e co-conduttore

IL PRIMAFESTIVAL Due icone della musica pop e due seguitissimi Tiktoker saranno dunque i nuovi volti dell’anteprima che ha il compito di raccontare la kermesse da differenti punti di vista: il suo clima, le interviste ai protagonisti e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo. Il tutto per far vivere appieno il più grande evento televisivo italiano. L’appuntamento con PrimaFestival è da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024, alle 20.30 su Rai 1.

Amadeus: "solo direttore artistico? mai" Amadeus ha parlato anche del suo ruolo: "Non farei mai solo il direttore artistico, nella maniera più assoluta, la macchina la devo guidare io, preferisco litigare con me stesso che con un altro", ha detto rispondendo a una domanda sulla possibilità che dopo il 74esimo Festival possa tornare a Sanremo in un nuovo ruolo. "Dopo il terzo anno volevo lasciare ma l'ad Fuortes mi ha chiesto altri due anni. Ho domandato alla Rai da subito - ha ricordato - di fidarsi di me e avere completa autonomia, Sanremo non si può fare in condivisione, se facessi una riunione per dire che voglio Paola e Chiara, Stanga e Cabras, loro non sarebbero qui". leggi anche Sanremo Giovani 2023, ecco chi sono i primi 8 finalisti

I consigli di Baudo E a quanto pare ha ottenuto quello che chiedeva: "Non ho nessuna interferenza, sono felicissimo di come sto lavorando, poi le polemiche ci sono sempre, Baudo mi disse 'se nel tuo festival non ci sono polemiche è una 'cagata!'". E sul suo rapporto con lo storico conduttore, ha detto: "Chiamo Baudo a ogni Festival, fu quello che mi diede i consigli più belli, mi disse 'ricordati che devi decidere tutto tu', sapere anche quante transenne ci sono davanti all'Ariston, perché se affidi qualcosa agli altri e va male poi tanto sempre da te verranno. Ho riflettuto sulle sue parole e le ho applicate, è l'unico modo di portare a casa Sanremo e fare il direttore artistico".

Il rap, la trap e la violenza Amadeus è intervenuto anche sulla violenza di genere e la sua presenza nei testi di alcuni rapper e trapper: "La protesta va bene ma la violenza no", ha detto. "Non ho mai censurato nessun testo, ma per la violenza quotidiana che viviamo dobbiamo fare tutti una riflessione, ci vuole un senso di responsabilità ed educazione generale, non bisogna dare la colpa a qualcuno, alla musica, alle istituzioni, alle famiglie, ma dare l'esempio. Conosco rap e trap e non è tutto così, ci sono proteste e disagi che vengono raccontati con la musica come accade in America, Inghilterra, Francia e altrove, perché non c'è possibilità di farlo altrove, ma ciò non giustifica la violenza contro le donne, anche a questi artisti dico: un po' di sensibilità".