Sanremo 2024, co-conduttrici Giorgia, Teresa Mannino e Cuccarini

Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse che andrà in scena da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024, ha annunciato ufficialmente chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston (oltre a Marco Mengoni nella prima serata). Dopo le tre artiste, toccherà a Fiorello nella serata di sabato

Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini saranno le co-conduttrici dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Amadeus , il conduttore e direttore artistico della kermesse, nel corso dell’edizione serale del TG1, ha annunciato ufficialmente da chi sarà affiancato sul palco dell’Ariston ( TUTTE LE NEWS SU SANREMO ). In un collegamento con Fiorello dal Foro Italico, le co-conduttrici sono scese da tre van. Giorgia sarà sul palco mercoledì 7 febbraio, Teresa Mannino nella serata di giovedì 8, mentre venerdì 9 toccherà a Lorella Cuccarini. Infine sabato 10 sarà proprio Fiorello il co-conduttore della serata finale.

Chi sono le tre co-conduttrici

Giorgia, performer dalle straordinarie doti vocali, è una veterana del festival con cinque partecipazioni (l'ultima nel 2023 con il brano Parole dette male) e la vittoria nel 1995 con Come Saprei. Dopo l'esordio al cinema e un travolgente tour nei palazzetti, sarà accanto ad Amadeus nella serata di mercoledì 7 febbraio. Giovedì 8 ecco Teresa Mannino, attrice, comica, cabarettista, talento poliedrico prestato alla tv, al teatro e al cinema. Venerdì 9 sul palco salirà Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina, che torna sugli schermi Rai direttamente dalla scuola di Amici. "La cosa bella è che nessuna sapeva dell'altra", scherza Cuccarini in diretta. "Io conoscevo solo gli autisti", la battuta di Fiorello. "Io faccio Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella", gli fa eco Teresa Mannino.

Tutto quello che sappiamo sul Festival 2024

Nei giorni scorsi, dopo aver svelato che nella prima serata sarà affiancato da Marco Mengoni, il direttore artistico Amadeus ha annunciato chi saranno i conduttori del PrimaFestival, lo spazio che anticiperà le cinque serate del Festival. Tra loro ci sono le cantanti Paola & Chiara, oltre a Mattia Stanga e Daniele Cabras, due seguitissimi Tiktoker. Due giorni fa, invece, Amadeus (che nel 2024 condurrà la sua quinta edizione consecutiva), ha svelato che mercoledì 7 febbraio salirà sul palco dell’Ariston Giovanni Allevi, da tempo lontano dalle scene per la malattia che sta affrontando, un aggressivo mieloma multiplo. La 74esima edizione del Festival andrà in scena da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024. I protagonisti in gara saranno annunciati invece domenica 3 dicembre, al Tg1 delle 13:30. Poi, la prossima settimana, "ci sarà un'altra sorpresa”.