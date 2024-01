Musica

Ventisette artisti, ai quali se ne aggiungeranno altri tre provenienti da Sanremo Giovani. Ecco tutti i big in gara sul palco del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio

Grandi ritorni e debutti per la 74° edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha svelato i ventisette artisti, a cui se ne aggiungeranno tre provenienti da Sanremo Giovani. Il primo nome è quello di Emma che tornerà in gara per la quarta volta: secondo posto nel 2011 con Arriverà in duetto con i Modà, trionfo l’anno seguente con Non è l’inferno e settimo posto nel 2021 con Ogni volta è così