Sanremo 2024, Amadeus annuncia gli artisti sulla nave Costa Smeralda

Musica

Amadeus ha annunciato chi sono i 27 big che si sfideranno per vincere Sanremo 2024. Poco dopo, i cantanti scelti hanno postato dei messaggi sui social: alcuni hanno pubblicato i video con la loro reazione all’annuncio in tv, altri delle foto da bambini, altri delle frasi per i fan. “Ebbene… sì”, ha scritto su Instagram Fiorella Mannoia accanto a un cuore rosso. Ai nomi comunicati oggi se ne aggiungeranno altri tre, che arriveranno dalla gara di Sanremo Giovani