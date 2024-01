Russell Crowe ospite a Sanremo 2024: l'annuncio di Amadeus

Continuano gli annunci dell'universo Sanremo. Ancora una volta, Amadeus ha scelto i microfoni di Viva Rai2! per comunicare la presenza di un superospite. Giovedì 8 febbraio, sul palco dell'Ariston salirà Russell Crowe (in vesti inedite).

L'annuncio a Viva Rai2!

In videochiamata con Fiorello, Amadeus ha spiegato di aver ricevuto un messaggio da una persona speciale. Un messaggio che la regia di Viva Rai2! ha mostrato e che ha per protagonista proprio Russell Crowe. In un italiano quasi perfetto, l'attore ringrazia per l'invito al Festival di Sanremo. Si dice onorato, anche per via delle sue origini italiane (di Ascoli Piceno, per la precisione). Crowe sarà sul palco nella serata di giovedì 8 febbraio. "Al mio tre, scatenate l'inferno", ha scherzato la star, citando il film che l'ha consacrata alla gloria. Amadeus ha poi spiegato che Russell Crowe - attualmente al lavoro in Australia - finirà di girare il nuovo il film 6 febbraio, il 7 arriverà in Italia e l'8 salirà sul palco del Festival. Qui canterà (oltre ad essere un attore, Crowe è anche un apprezzato artista blues ndr.) e resterà poi per la serata, portando un po' di Hollywood nelle case italiane.