Amadeus: "La politica resti fuori dal Festival di Sanremo"

Il conduttore e direttore artistico, in un’intervista a Repubblica, ha invitato la politica a "stare lontana da Sanremo, il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza". E su Chiara Ferragni ha aggiunto: “Quando sei a un certo livello, la svista non ti è permessa”

Amadeus vuole la politica distante da Sanremo 2024 "Lavoro in autonomia. La politica resti fuori dal Festival di Sanremo. La famiglia è la mia forza. Sempre me stesso, la gente mi conosce: non fingo". Così Amadeus in una intervista a Repubblica. La politica spiega il conduttore, "deve stare lontana da Sanremo. Il Festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e sinistra vuol dire che sono una persona libera. Quando prendo una decisione penso solo al bene del programma, non a farmi delle amicizie che possono tornarmi utili. Mai fatto nella vita, non comincio a 61 anni". approfondimento Sanremo 2024, Amadeus annuncia gli artisti sulla nave Costa Smeralda

Amadeus non chiude alla conduzione di un sesto Festival Dopo cinque edizioni del Festival, Amadeus dice di voler "portare a casa il quinto" e di aver "promesso all'azienda di dare una risposta sul sesto. Il fatto che me lo chiedano mi rende orgoglioso - sottolinea - per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema. Il sesto sarebbe un record: un motivo per cui on voglio è che non trovo moralmente giusto farne uno in più di seguito rispetto a Pippo (Baudo) e Mike (Bongiorno)". Un Sanremo senza polemiche "non esiste" aggiunge, spiegando che all'Ad Sergio, "ho chiesto la stessa autonomia e libertà. Ho imparato a essere me stesso e a non dovermi porre obiettivi a tutti i costi. Conosco i miei difetti, la gente sa chi sono". approfondimento FantaSanremo 2024, svelate le quotazioni dei cantanti

Amadeus su Chiara Ferragni Nel corso del colloquio con il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari c’è anche un passaggio su Chiara Ferragni, ospite in passato all’Ariston e ora coinvolta con il pandoro-gate: "Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti, non puoi permetterti di fare nessun errore’".