Russell Crowe, dal Gladiatore al Festival: chi è l'ospite di stasera

6/17 ©Getty

Da non dimenticare e poi il ruolo del capitano Jack Aubrey in Master & Commander - Sfida ai confini del mare di Peter Weir, oltre al pugile James J. Braddock in Cinderella Man - Una ragione per lottare, sempre di Ron Howard





Chi è Teresa Mannino, co-conduttrice a Sanremo 2024. FOTOSTORIA