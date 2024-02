8/16 ©Getty

Dal 2000 al 2001 recita in Quando il marito va a caccia di Georges Feydeau per la regia di Manuel Serantes. Nel 2002 recita, in Bernarda Alba di Federico García Lorca, sempre per la regia di Serantes. Dopo questo esordio come attrice di teatro, inizia a fare i cabaret nel locale milanese Zelig e, successivamente (nel 2004), al programma notturno Zelig Off nel 2004. Qui svolge il ruolo di conduttrice, affiancata da Federico Basso. Dal 2005 al 2011 è la conduttrice di Zelig Off



