Sanremo 2024, conferenza stampa serata finale con Amadeus e Fiorello

Saliranno sul palco dell'Ariston tutti e 30 i cantanti in gara. Gli ospiti sono Gigliola Cinquetti, l'étoile Roberto Bolle, gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè. In Piazza Colombo si esibirà Tananai mentre Tedua ritornerà sulla nave Costa. Polemiche per i fischi a Geolier

Siamo giunti alla serata finale di questo Sanremo 2024 (SEGUI IL LIVEBLOG e GUARDA LO SPECIALE). Per l'occasione Amadeus sarà affiancato dall'amico "Sciuri" Fiorello questa volta nella veste non di incursore bensì di co-conduttore. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara (GUARDA LE PAGELLE DELLA SERATA DELLE COVER). Gli ospiti attesi (ma Amadeus nelle serate precedenti ci ha abituati a sorprese) sono Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano Non ho l'età, l'étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che presentaranno la fiction Makari 3. In Piazza Colombo si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua ritornerà sulla nave Costa. Questa finale chiude una settimana fantastica dal punto di vista degli ascolti: è la migliore quarta serata di sempre da quando esiste l'Auditel.

ROBERTO BOLLE TORNA ALL'ARISTON Roberto Bolle è emozionatissimo: "Ci sono stato già due volte ma quando Amadeus mi ha chiamato ho detto subito sì anche se è questa una settimana speciale per me: ieri sera ero a Londra alla Royal Opera House dove sono stato celebrato per i miei 25 anni come artista ospite". Su quello che proporrà all'Ariston totale segretezza, Amadeus gli chiede scherzando se avraà delle sneaker (per evitare un caso John Travolta bis) e lui sorridendo dice di no.

approfondimento Fiorello co-conduttore della Finale di Sanremo 2024: 15 curiosità

FIORELLO: "PER LA PRIMA VOLTA LE MIE FIGLIE ALL'ARISTON" Fiorello si dice onorato di essere stato parte di cinque edizioni del Festival: "Ci abbiamo dato dentro di notte e stasera ci troveremo per l'ultima volta insieme. Per me è una serata importante perché per la prima volta avrò in platea le mie figlie e mia moglie, un motivo per fare ancora di più e meglio". E, dulcis in fundo, aggiunge "se i risultati sono questi io il ballo del qua qua lo rifarei; non dimentichiamoci che parlo di una gag, poteva venire meglio ma se ne è venuta male si tratta di una in cinque serate". La dedica è alla sua famiglia, quella di nascita e poi a Susanna e alla sue figlie Olivia e Angelica, "ma anche a tutti quelli che mi hanno sostenuto a partire dai villaggi turistici: è per me motivo di orgoglio provenire da quel mondo lì. Poi Claudio Cecchetto, Maurizio Costanzo e Gianpiero Solari che mi ha instradato nel primo varietà. Ma se devo fare un nome particolare Bibi Ballandi, anche lui troppo poco ricordato".

approfondimento La scaletta della finale di Sanremo 2024: cantanti e ospiti

AMADEUS DISPIACIUTO PER I FISCHI A GEOLIER Amadeus ribadisce che non potrebbe mai fare un Sanremo senza di Fiorello: "Ha una cura nei dettagli altissima e la sua originalità porta benefici al programma. Ogni ha trovato sempre qualcosa di nuovo rispetto al precedente. I dati sono clamorosi e uno dei miei più grandi motivi di orgoglio è avere portato così tanti giovani a Sanremo". E' il momento dei ringraziamenti del suo gruppo di lavoro e di tutti coloro che hanno contribuito "a rendere questo Festival indimenticabile". I fischi di Geolier sono dispiaciuti ad Amadeus: "E' un ragazzo, è molto amato e se è risultato primo significa che è stato molto votato. Il disappunto fa parte del gioco ma i fischi nei confronti di un ragazzo di poco più di vent'anni li ho trovati non giusti. Le persone portano il loro lavoro. Non sono riuscito a incontrarlo ieri sera ma è un ragazzo forte". Per altro sui social ci sono messaggi di insulti, sembra una sfida pro e contro Napoli: "E' il pro e il contro dei social. Ora ci sono queste fazioni ma non le puoi combattere: chiunque vinca stasera lo avrà meritato". Allargando lo spettro delle riflessioni Amadeus sottolinea come l'Italia sia capace di unirsi "ma appena tocchi certe note siamo uno contro l'altro ed è un peccato. Molti di quelli che hanno contestato Geolier saranno andati a casa dove hanno trovato un figlio o un nipote che ha scaricato il brano. Mi spiace anche per Gué, Luche e Gigi D'Alessio. Non bisogna essere nemico di qualcuno, io lavoro per aggregare".

approfondimento Fantasanremo 2024, i punti della quarta serata: la classifica

L'ORDINE DI INGRESSO DEGLI ARTISTI IN GARA Renga & Nek

BigMama

Gazzelle

Dargen D'Amico

Il Volo

Loredana Berté

Negramaro

Mahmood

Santi Francesi

Diodato

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Alfa

Irama

Ghali

Annalisa

Angelina Mango

Geolier

Emma

Il Tre

Ricchi e Poveri

The Kolors

Maninni

La Sad

Mr Rain

Fred De Palma

Sangiovanni

Clara

bnkr44

Rose Villain



approfondimento Serata cover a Sanremo 2024, tutti i duetti. FOTO