Sanremo 2024, le pagelle della serata cover del Festival di Sanremo

Sangiovanni – “Farfalle” - “Mariposas” con Aitana - VOTO 5

Il primo elemento positivo è avere visto Sangio sorridere poiché nelle precedenti esibizioni era molto contratto e crepuscolare. L'artista spagnola ci mette allegria e voce ma resta poco più che un compitino. Però nel dispensare baudi è un leader.



Annalisa – “Sweet Dreams (Are made of this)” con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - VOTO 7/(

Nali mette subito in chiaro le cose con un incipit da opera-pop! E poi come in un rito voodoo si affida al ritmo, pare posseduta. Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista conferisce al pezzo degli Eurythmics una sfumatira grunge-dark e Diego Mangiaracina, l'altra meta de LRDL si incarica di tenere alto il volume con una interpretazione sonora di rara raffinatezza. Applausi dalla sala stampa.



Rose Villain – Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini - VOTO 6/7

La Popstar Rose alza il volume e si trasforma in una meravigliosa creatura, la sua compagna di viaggio Gianna la accompagna ma non fa la differenza. Sulfurea la dedica di PopRose a sua mamma che "non c'è più ma sono sicura che fa un ca**o di tifo"!



Gazzelle – “Notte prima degli esami” con Fulminacci - VOTO 7+

Che dire, lucciconi su Sanremo fitti come la pioggia che scende sulla città dei fiori. E' la prima volta che vedo Flavio teso e anche Filippo non è da meno. Ma questa versione è molto in linea con la filosofia storica del Folk Studio. Non è una cover, è una reinterpretazione. Coraggiosi e fieri, sono gli alfieri della Roma Capoccia 2.0.



The Kolors – Medley con Umberto Tozzi - VOTO 6-

Momento karaoke. Certo spinto, rock con arrangiamenti freschi da Ibiza ma il coro del pubblico pare dimostrare che arriva più Tozzi che Stash e i suoi compagni d'avventura. Cimentarsi con i miti è una sfida e questa non dico che è stata persa ma neanche vinta.