Fantasanremo 2024, i punti della quarta serata: la classifica

Nella serata dei duetti il fantasy game social ha coinvolto non solo i cantanti in gara al Festival, ma anche gli ospiti italiani e internazionali che hanno collaborato con loro nelle cover. Tra le novità, il bonus Uniamo, simbolo della comunità rara globale realizzato in collaborazione con Uniamo Malattie Rare

Nella quarta serata (RIVIVI LA DIRETTA - LE PAGELLE) della 74ª edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE) ha trionfato nella top five parziale (LA CLASSIFICA) Geolier (L'INTERVISTA A SKY TG24) che, con la collaborazione di Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, ha interpretato il medley Strade. Hanno ricoperto le successive posizioni Angelina Mango con il Quartetto d'Archi dell'Orchestra di Roma, Annalisa con La Rappresentante di Lisa e il Coro Artemia, Ghali con Ratchopper e Alfa con Roberto Vecchioni. È inoltre proseguita in parallelo la competizione del FantaSanremo, che tra bonus e malus ha aggiunto il gesto Uniamo (+20 punti), simbolo della comunità rara globale realizzato in collaborazione con Uniamo Malattie Rare che da 25 anni lavora per una migliore qualità di vita e per la tutela dei diritti delle persone con malattie rare, delle loro famiglie e dei loro caregiver.

I PRIMI PUNTEGGI DELLA SERATA Ha aperto la gara (+10) in total black (+10) sangiovanni, che ha fatto il gesto Uniamo (+20) e ha elargito ringraziamenti (+5). Annalisa, in total black (+10), ha ringraziato (+5) e donato i fiori al direttore d'orchestra, ma a porgerglieli è stato Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista. L'altra metà del duo ha sfoggiato anche una tiara (+10). Rose Villain si è esibita scalza (+5), ha dedicato il brano alla madre scomparsa (+10) e ha pronunciato una parolaccia finale (+10), ma si è seduta sulla scalinata (-5). Per Gazzelle, gli occhiali da sole (+5) sul volto, Fulminacci ha abbracciato Amadeus (+10), ma si è scontrato contro l'asta del microfono (-10). I The Kolors, vestiti di nero (+10), si sono esibiti con la chitarra (+10) e hanno tratto vantaggio dagli occhiali da sole (+5) di Umberto Tozzi. Alfa e Roberto Vecchioni, rispettivamente conquistatori di un total black (+10) e di un abbraccio ad Amadeus (+10), hanno ricevuto una standing ovation (+20). I Bnkr44, diretti dal Maestro Enrico Melozzi (+20), hanno anche goduto dello strumento sul palco (+10). Irama, in total black (+10) e con strumento sul palco (+10), ha ricevuto la standing ovation del pubblico (+20). Annunciata dalla co-conduttrice Lorella Cuccarini (+5), Fiorella Mannoia di nero vestita (+10) e con pantaloni a zampa (+15) ha ringraziato (+5) alla fine dell'esibizione. Anche i Santi Francesi sono stati annunciati da Cuccarini (+5), e hanno ricevuto un bonus per l'outfit total black di Skin (+10) e una standing ovation (+20). approfondimento Festival di Sanremo 2024, la scaletta della serata finale

BONUS E MALUS I Ricchi e Poveri in total black (+10) hanno ringraziato (+5). Ghali, presentato dall'ospite (+10), il campione di MotoGp Pecco Bagnaia, si è mostrato in total black (+10), si è seduto sulle scale (-5), ha ringraziato (+5) e ha fatto una dedica alla madre (+10). Clara, presentata da Lorella Cuccarini (+5), ha ringraziato (+5) al termine dell'esibizione con i performer (+15) del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. Loredana Bertè, costretta ad interrompere il brano per problemi tecnici (-20), ha riconquistato terreno grazie al compagno di palco Venerus, che in canottiera (+10) ha usato uno strumento (+10). La cantante ha poi fatto una dedica a Pippo Balestrieri (+10) e donato i fiori al direttore d'orchestra (+10). Geolier ha invece collezionato total black (+10), cappello (+5) e occhiali da sole (+5). Angelina Mango ha ricevuto una standing ovation (+20) con l'interpretazione del brano La rondine del padre scomparso, si è commossa (+5) e ha ringraziato (+5). Alessandra Amoroso si è avvalsa di performer (+15), occhiali da sole dei Boomdabash (+5), discesa in platea (+15) e fiori donati al direttore d'orchestra (+10). Dargen D'Amico con occhiali da sole (+5) si è esibito dopo la mezzanotte (+5), ha ringraziato (+5) e rivolto dichiarazioni contro la guerra (+10). Mahmood con cappello (+5) e in total black (+10) ha dedicato la canzone alla mamma e alla Sardegna (+10). Mr. Rain in altrettanto cappello (+5) e total black (+10), ha goduto del bonus Mezzanotte (+5), della presenza dei ballerini (+10) e ha ringraziato (+5). approfondimento Look Sanremo 2024, le pagelle ai vestiti della serata delle cover

PIOGGIA DI PUNTI PER I LA SAD Esibizione dopo la mezzanotte (+5), total black (+10), abbraccio ad Amadeus (+10) e ringraziamenti (+5) hanno arricchito la collezione di punti dei Negramaro. Emma, con outfit piumato, è stata presentata da Lorella Cuccarini (+5) e si è esibita dopo la mezzanotte (+5), ma si è anche seduta sulle scale (-5). Il Volo, in total black (+10) e sul palco dopo la mezzanotte (+5), ha goduto della chitarra di Stef Burns (+10) e ha fatto il gesto Uniamo (+20) prima di ringraziare (+5). Diodato si è esibito dopo la mezzanotte (+5), ha visto sul palco la performance dell'attore Filippo Timi (+15) e ha ringraziato (+5). I La Sad si sono esibiti dopo l'una (+10), hanno mostrato i capezzoli (+10) e l'ombelico (+5), si sono sdraiati sul palco (+10) e hanno ringraziato dopo l'esibizione (+5). Il Tre ha subito problemi tecnici (-20), ma ha mostrato ombelico (+5) e capezzoli (+10) e si è esibito dopo l'una (+10) con Fabrizio Moro in total black (+10) prima di ringraziare (+5). BigMama, in nero (+10) e sul palco dopo l'una (+10), ha vinto il bonus borsetta rubata (+20), il twerking (+10), i ringraziamenti (+5) e le dichiarazioni contro le discriminazioni (+10). Maninni, sul palco dopo l'una (+10), ha tratto vantaggio dal total black (+10) di Ermal Meta e dalla presenza di performer (+15). Fred De Palma in total black ha ottenuto il bonus Una di notte (+10), è sceso in platea (+15) e ha elargito ringraziamenti (+5). Renga e Nek, ultimi ad esibirsi (+10) dopo l'una di notte (+10), hanno ricevuto una standing ovation (+20). Renga è poi sceso in platea (+10), dove ha baciato la figlia Jolanda (+10), alla quale ha anche rivolto una dedica (+10). Il cantante ha anche rubato la borsetta (+20). Nek, invece, ha ritrovato Laura tra il pubblico (+1). approfondimento Angelina Mango canta La Rondine di papà Pino: testo e significato