Lady Gaga porterà l'epico show del Coachella in tour

La popstar ha iniziato dal Messico, dove ha offerto in 2 date memorabili il suo straordinario spettacolo: "Questa volta non è la fine, è l'inizio", ha detto in spagnolo. Ha suggellato così la straordinaria serata all'Estadio GNP Seguros di Città del Messico, facendo capire che quello show è destinato a incominciare in maniera itinerante. E ora si dirige verso il Brasile, dove il 3 maggio è atteso un suo concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro



Lady Gaga ha incominciato a portare in tour l'epico show con cui ha stregato il pubblico del Coachella.

La popstar statunitense ha conquistato Città del Messico con il suo straordinario show dal retrogusto gotico: "Questa volta non è la fine, è l'inizio", ha letto sul palco la cantante in un’emozionante lettera in spagnolo prima di inagurare il debutto live di Blade of Grass (un brano inedito dedicato al suo fidanzato, Michael Polansky). Quelle sue parole ("è l'inizio") fanno intendere che il suo show è destinato a incominciare in maniera itinerante, diventando uno spettacolo on the road promosso in tutto il mondo. L'artista ha suggellato la straordinaria serata all'Estadio GNP Seguros, a Città del Messico, con un ritorno epocale dopo tredici anni di assenza dal Paese. Le date dei concerti di Lady Gaga a Città del Messico sono state due, la prima sabato 26 aprile e poi ieri, domenica 27 aprile. E ora lo show si dirige verso il Brasile, dove Gaga offrirà ai suoi fan un concerto gratuito il 3 maggio sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro che promette un’altra notte di pura magia sotto le stelle.

Ma, tornando a ciò che è andato in scena sabato 26 aprile (e poi l'indomani), passiamo al vaglio qualche importante dettaglio: Lady Gaga è tornata a esibirsi nella capitale messicana davanti a una folla di oltre 61.000 spettatori, secondo quanto riferito dall’organizzatore OCESA. L’evento, ospitato nello storico Estadio GNP Seguros, è stato il primo appuntamento della nuova fase internazionale della sua tournée e ha visto l'artista fondere i suoni oscuri e sofisticati del suo nuovo album, MAYHEM, in una narrazione visiva mozzafiato.

Un palcoscenico da sogno tra oscurità ed emozioni Trasformando lo stadio in un vero e proprio universo parallelo, Lady Gaga ha proposto una produzione dal taglio operistico, già applaudita durante l’ultima edizione della kermesse musicale a stelle e strisce a dir poco cult del Coachella. Avvolti in atmosfere gotiche e spettacolari, i suoi “Pequeños Monstruos” sono stati immersi in un’esperienza unica, dove il confine tra musica, teatro e arte visiva si è dissolto. Nel cuore di questa notte magica, la cantante ha voluto dedicare un momento speciale ai suoi fan, leggendo una lettera piena di gratitudine e amore. "A tutti i miei bellissimi piccoli ‘mostri’ che sono qui stasera, è un onore per me essere qui, nel vostro splendido paese, ad esibirmi per voi”, così ha esordito Lady Gaga. “Sono passati 13 anni dall'ultima volta che sono stata qui. Spero che vediate quanto ho lavorato duramente stasera sul palco per mostrarvi quanto vi ammiro e rispetto. Vi ringrazio sinceramente per aver scelto di passare la serata con me”, ha concluso la musicista, parlando in spagnolo e apparendo da un balcone mentre una grande bandiera messicana si spiegava davanti a lei. Approfondimento Coachella 2025, Lady Gaga headliner: il suo Mayhem Ball è teatrale

Un legame indissolubile con il pubblico messicano Proseguendo il suo discorso, Lady Gaga ha voluto rievocare un momento fondamentale della sua carriera, profondamente legato a Città del Messico. "Città del Messico occupa un posto speciale nel mio cuore perché è qui che terminai il mio primo tour negli stadi, il Monster Ball," ha ricordato. "Non dimenticherò mai l'eccitazione e la passione che condivideste con me quella notte, quando salutai lo spettacolo più importante della mia carriera. Sono orgogliosa di condividere di nuovo questo momento con voi, solo che questa volta, non è la fine, ma l'inizio”. Approfondimento Lady Gaga sui problemi al Coachella: "Almeno sapete che canto live"

La prima esecuzione dal vivo di "Blade of Grass" Tra i momenti più toccanti della serata, si è distinta la première assoluta di Blade of Grass, un brano inedito dedicato alla persona più importante della sua vita, il fidanzato Michael Polansky. Lady Gaga ha introdotto la canzone con parole cariche di dolcezza e sincerità. "Ho scritto questa canzone per la persona che amo di più al mondo, il mio fidanzato Michael”, ha spiegato Gaga in inglese. "Fa parte del mio nuovo album e non l’ho mai eseguita dal vivo prima d’ora, ma volevo davvero farlo qui stasera. Solo per ricordare a tutti, e anche a me stessa, che l'amore può renderci davvero felici. Seguite sempre l'amore, e vi renderà felici”. Seduta al pianoforte, la star ha regalato al pubblico un’interpretazione intensa e delicata, subito seguita da una commovente esecuzione di Shallow che ha quasi spezzato la sua voce per l’emozione. Approfondimento Lady Gaga in concerto a Milano, aperta la prevendita dei biglietti

Uno spettacolo che celebra il dualismo interiore L’intero concerto, ribattezzato "¡Viva La MAYHEM!", ha preso il via con una potente performance di Bloody Mary, il brano del 2011 che ha conosciuto una nuova popolarità grazie ai social media. Subito dopo, la star ha proseguito con Abracadabra, il singolo di lancio del nuovo progetto discografico, presentandosi con uno spettacolare abito rosso multilivello ispirato all'epoca vittoriana. Nel corso della serata, Lady Gaga ha alternato brani freschi di pubblicazione - come Perfect Celebrity- ad alcuni dei suoi successi planetari come Poker Face e Born This Way. La scaletta ha offerto un viaggio simbolico attraverso la lotta interiore fra luce e oscurità, che da sempre caratterizza l’arte e la personalità dell’artista, vincitrice di ben 14 Grammy Awards e di un premio Oscar. Approfondimento Lady Gaga, il trailer del nuovo tour

Un tributo creativo da parte dei fan messicani Il pubblico messicano ha accolto Lady Gaga con un’esplosione di creatività, vestendo outfit spettacolari che rendevano omaggio ai diversi momenti della carriera dell’artista. Si sono visti abiti ispirati agli esordi della cantante, ma anche riproduzioni fedelissime del leggendario vestito di carne indossato agli MTV Video Music Awards del 2010. Non sono mancate citazioni alla sua interpretazione di Harley Quinn in Joker 2 e all’eccentrico abito country azzurro decorato con fiocchi rossi, protagonista del video di Die With a Smile, la sua recente collaborazione con Bruno Mars. Approfondimento Lady Gaga e Bruno Mars, il nuovo record di Die with a Smile su Spotify