Lady Gaga e Bruno Mars, il nuovo record di Die with a Smile su Spotify

La collaborazione sarà contenuta in Mayhem, il nuovo progetto discografico di Lady Gaga in uscita venerdì 7 marzo

Nuovo strabiliante record per Die With a Smile, il duetto di Lady Gaga e Bruno Mars . La collaborazione è divenuta la canzone a superare più velocemente il traguardo dei due miliardi di streaming su Spotify.

Non tende ad arrestarsi il successo di Die With a Smile, uno dei brani più amati e popolari degli ultimi mesi. Dopo l'immediato riscontro ottenuto da parte del pubblico, il duetto ha macinato record su record divenendo ora la canzone a superare più celermente due miliardi di riproduzioni sulla piattaforma svedese di streaming. Parallelamente, il videoclip ha fatto incetta di visualizzazioni collezionandone oltre 780.000.000 su YouTube.

Il brano, uscito nell’agosto dello scorso anno, ha ricevuto anche il plauso della critica vincendo la statuetta come Best Pop Duo/Group Performance alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Inoltre, la canzone è stata nominata come Best Collaboration agli MTV Europe Music Awards 2024.