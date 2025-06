Duran Duran, la possibile scaletta del concerto a Bari

In occasione del concerto al Circo Massimo, i Duran Duran ( FOTO ) hanno colto l’occasione per fare un giro nel centro di Roma. Il gruppo ha condiviso un filmato della loro permanenza in città in un video pubblicato sul profilo Instagram che conta più di 780.000 follower. La formazione ha scritto: "Una cartolina da Roma".

In oltre quarant’anni, i Duran Duran hanno scritto numerose pagine della storia del pop britannico: dal celebre album Seven and the Ragged Tiger pubblicato nel 1983 al più recente Astronaut, uscito nel 2004, contenente i singoli (Reach Up for The) Sunrise e What Happens Tomorrow. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti dal gruppo, ricordiamo la statuetta per il Best British Video grazie alla canzone The Wild Boys ai BRIT Awards 1985.