I Duran Duran e Simon Le Bon a Sanremo 2025

Di nuovo al Festival di Sanremo, quarant’anni dopo la prima volta, nel 1985. E il tempo, per loro, sembra non passare mai. I Duran Duran incantano l’Ariston con la loro esibizione. Un intenso medley di successi, da Invisible a Notorious, da Ordinary World a Girls on film, con la voce di Simon Le Bon accompagnata dagli strumenti di John Taylor, Roger Taylor, Nick Rhodes e Dominic Brown e dalle luci della platea, per un momento indimenticabile che ha segnato la terza serata del Festival condotto da Carlo Conti.