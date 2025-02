Festival di Sanremo, gli ospiti: da Jovanotti ai Duran Duran. FOTO

5/17 ©IPA/Fotogramma

Martedì 11 febbraio c’è anche Mira Awad come ospite. Mīrā ’Anwar ‘Awaḍ, conosciuta come Mira Awad, è una cantante, attrice e autrice palestinese con cittadinanza israeliana, nata a Rameh il 11 giugno 1975. Attualmente vive a Tel Aviv e nel 2009 ha rappresentato Israele all'Eurovision Song Contest insieme a Noa, cantante israeliana di etnia ebraica sopracitata, interpretando il brano There Must Be Another Way. Mira è stata la prima artista araba a partecipare per Israele alla competizione, portando anche il primo brano israeliano con parole in arabo



Festival di Sanremo 2025, la guida completa: dai cantanti in gara agli ospiti