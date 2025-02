20/20 ©IPA/Fotogramma

Bresh esce dalle rime rap per entrare in un mondo musicale più lieve, come tonalità e non come profondità testuale. Racconta che "se il mare si è salato è perché un marinaio ci ha pianto sopra". Immagini di un romanticismo meraviglioso, quasi sudamericano per il suo respiro. Ascoltando La tana del granchio un consiglio, chiudete gli occhi perché "senti che forte il vento, vento che non si posa"

Il preascolto de La tana del granchio