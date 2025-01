Sanremo, Bresh con La tana del granchio: il preascolto e il testo

Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà in gara all'Ariston

Bresh debutterà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David. Nella kermesse, Bresh presenterà La tana del granchio, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Bresh, il preascolto de la tana del granchio Il mormorio della tana del granchio mi ha ricordato l'avventura a Durango di Fabrizio de André che a sua volta si era ispirato a Bob Dylan. Il lavagnino Andrea Brasi esce dalle rime rap per entrare in un mondo musicale più lieve, come tonalità e non come profondità testuale. Se ripensiamo a chi voleva circumnavigare il mondo convinto di trovare il levante attraverso il ponente, troviamo lo stesso sguardo temerario e in questo artista che racconta che "se il mare si è salato è perché un marinaio ci ha pianto sopra". Immagini di un romanticismo meraviglioso, quasi sudamericano per il suo respiro. Ascoltando La tana del granchio un consiglio, chiudete gli occhi perché "senti che forte il vento, vento che non si posa". Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, la prima partecipazione in gara di Bresh Dopo gli esordi Bresh, nome d'arte di Andrea Brasi, ha pubblicato nel 2021 il singolo Angelina Jolie, il primo certificato triplo platino. In seguito ha collaborato anche con i Pinguini Tattici Nucleari e nel 2024 è stato ospite per ben due volte al Festival di Sanremo. Infatti, si è prima esibito in collegamento dalla nave Costa Smeralda, e ha poi duettato con Emma in un medley di brani di Tiziano Ferro nella serata delle cover. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

