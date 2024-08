Lady Gaga, è uscito il nuovo singolo Die With a Smile con Bruno Mars

Videoclip dalle atmosfere Seventies e ritmi soul per il singolo che vede collaborare per la prima volta insieme due mostri sacri della musica e segna il loro ritorno sulle scene

Die With a Smile è stata co-prodotta dai due artisti con Andrew Watt , vincitore di un Grammy nel 2021, e con D'Mile . Watt, nel singolo, suona anche la chitarra. Mentre D'Mile firma basso e batteria. Alla scrittura, infine, ha collaborato James Fauntleroy.

Nel videoclip, tutti i musicisti indossano completi azzurri abbinati a camicie rosse: i capelli di Gaga sono acconciati in stile Dolly Parton, mentre Mars sfoggia un cappello da cowboy bianco e strimpella una chitarra elettrica a corpo cavo, chiaramente vintage. L'ultima strofa la canta con la sigaretta stretta tra i denti, prima di chiudersi con Lady Gaga all'interno di un cuore animato.

Sebbene il video sia un chiaro richiamo agli anni Settanta , la canzone in sé è una ballata soul che ricorda molto il progetto Soul Sonic di Mars: voci altissime, un ritornello memorabile, chitarre delicatamente strimpellate e un climax che sfiora il cielo sul finale. Mars canta la prima strofa, Gaga la seconda. E, da lì, le voci si intrecciano in armonia.

Die with a smile è il titolo della ballad d'amore che vede collaborare per la prima volta fianco a fianco Lady Gaga e Bruno Mars , assenti dalle scene dal 2021 e dal 2022.

Com'è nata la collaborazione

"Io e Bruno ci rispettiamo molto, e stavamo parlando da tempo di collaborare", ha raccontato Lady Gaga. Bruno Mars l'ha chiamata mentre si trovava a Malibu, a registrare il suo album. L'ha invitata ad andare nel suo studio per ascoltare una cosa a cui stava lavorando, e l'ha lasciata senza parole. "Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta sbalordita quando ho sentito cosa avesse iniziato a fare. Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo finito di scrivere e registrare la canzone. Il talento di Bruno è inspiegabile. La sua musica e la sua visione sono di altissimo livello. Non c'è nessuno come lui". Mars, invece, ha definito un onore lavorare con Lady Gaga: "È un'icona e rende questa canzone magica".