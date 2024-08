Lady Gaga condivide alcune note di un nuovo brano su Instagram

In meno di ventiquattro ore il filmato ha ottenuto numerosi commenti e più di mezzo milione di like su Instagram

Cresce l’attesa per il nuovo progetto discografico di Lady Gaga . A quattro anni di distanza da Chromatica, l’artista statunitense sembrerebbe aver confermato l’arrivo di una collaborazione con Bruno Mars. La voce di Bad Romance ha condiviso un video su Instagram collezionando più di mezzo milione di like in meno di ventiquattro ore.

Come riportato da Billboard , nei giorni scorsi alcuni fan hanno parlato della possibilità dell’uscita di una canzone di Lady Gaga e Bruno Mars. Nonostante i due artisti non abbiano momentaneamente rilasciato alcuna dichiarazione, l’ultimo video della cantante sembrerebbe confermare tali indiscrezioni. Infatti, la voce di Poker Face ( FOTO ) ha pubblicato un breve video con cui ha condiviso le note di una canzone inedita.

Nel corso degli anni Lady Gaga ha conquistato le classifiche scrivendo nuove pagine della musica pop. Da LoveGame a Rain on Me con Ariana Grande, l’artista ha collezionato successi su successi, ricordiamo anche Alejandro, Born This Way, Applause, Perfect Illusion e Stupid Love.