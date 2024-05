Lady Gaga, il look alla prima del film concerto Chromatica Ball Tour

5/10 ©Getty

“Sono incredibilmente fortunata a essere qui con tutti voi. Sono così entusiasta,” ha detto Gaga alla folla, composta da centinaia di fan. “Questo è stato un periodo molto speciale. Questo tour si è svolto in un periodo in cui la gente pensava che non fosse possibile fare un tour, dato che era in mezzo alla pandemia, e gli stadi erano pieni in tutto il mondo, sold out, tutti vestiti e ballando e cantando. Sono solo così emozionata che tutti voi possiate vedere da vicino ciò che abbiamo creato”, ha detto la popstar



Lady Gaga conferma: "Sto lavorando al film su Chromatica Ball Tour". Il post