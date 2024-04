Joker 2, Lady Gaga ha condiviso il nuovo poster con data del trailer

Cinema

Da Joaquin Phoenix a Kate Winslet, 20 attori “fuori di testa” per un film

Il mestiere dell'attore è forse uno dei più belli che ci siano. Delle volte, però, interpretare un ruolo può essere estenuante oltre che per il fisico anche per la mente tanto che molte star del grande schermo sono dovute ricorrere ad uno specialista. Molti di questi lo hanno raccontato, rivelando anche che dopo alcuni film non sono mai stati più gli stessi di prima. Eccone una selezione

Adrien Brody ha raccontato che per interpretare Wladyslaw Szpilman nel film Il pianista ha rinunciato al suo appartamento, venduto la sua auto, scollegato i telefoni e trasferito in Europa. Ma è stato l'effetto emotivo della fame la parte più complessa. "Non conoscevo la disperazione che deriva dalla fame", ha detto. Ci sono stati momenti in cui non ero sicuro che sarei riuscito da quella esperienza mentalmente a posto. Ci è voluto un anno e mezzo per riabituarsi alle cose"

Per interpretare la leggenda del rock, Jim Morrison nel film di Oliver Stone The Doors del 1991, Val Kilmer ha iniziato con la musica, imparando a cantare 50 delle canzoni della band. Sul set, il cast e la troupe si sono riferiti a lui come Jim, e molti hanno affermato che alla fine delle riprese non erano in grado di distinguere tra la voce di Morrison e quella di Kilmer. Quando le riprese sono terminate, Kilmer ha affermato che è dovuto andare in terapia per far uscire Jim Morrison dalla sua psiche